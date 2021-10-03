Отмененный гол Яремчука не позволил «Бенфике» набрать очки в чемпионате

«Орлы» проиграли впервые за 20 матчей

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче девятого тура португальской Примейры «Бенфика» принимала «Портимоненси».

Счет в матче должен был открыть Роман Яремчук. Украинский форвард на 50-й минуте отправил мяч в ворота соперника, но судья с помощью системы VAR рассмотрел у нападающего офсайд и цифры на табло не изменились.

Зато гости воспользовались замешательством «орлов» и Поссиньоло смог пробить Влаходимоса.

Это поражение стало для подопечных Жорже Жезуша первым за 20 матчей. Несмотря на осечку, лиссабонцы сохранили за собой первую строку.

Напомним, Яремчук получил за матч ЛЧ оценку лучше, чем любой игрок «Барселоны».