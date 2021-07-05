Оярсабаль: «Испания может победить кого угодно»

Испанцы пока не встречали топ-соперников на этом Евро

Микель Оярсабаль / фото - Goal

Вингер сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал, каких результатов может добиться национальная команда на этом Евро. Слова игрока приводит Football Italia.

«Когда мы играем так, как умеем, то можем победить кого угодно. Нам лишь нужно верить в свой футбол. У Италии отличные футболисты, будет очень сложно. Они продемонстрировали свой уровень, и мы знаем, что они на волне успеха. Но то же касается и нас».

Мало кто верил, что испанская сборная доберется так далеко на Евро-2020. Но с другой стороны, у «фурии» пока что не было ни одного соперника экстра-класса. Подопечные Луиса Энрике вышли из группы с Швецией, Словенией и Польшей, в 1/8 прошли Хорватию, а в 1/4 лишь в серии пенальти одолели швейцарцев.

В полуфинальном матче с Италией ключевую роль сыграет свежесть команды, ведь испанцы в двух матчах подряд играли изнурительные овертаймы. Но, защитник «фурии» Сесар Аспиликуэта рассказал, как можно увеличить шансы на победу.

Напомним, Энрике заявил, что Испания может дойти до финала и выиграть в нем.