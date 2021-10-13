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Озолотившийся «Ньюкасл» нашел еще одного претендента на должность главного тренера
«Сороки» хотят пригласить Роджерса
20:41
Брендан Роджерс / Фото: ВВС
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Ньюкасл», сообщает ВВС.
По информации источника, наставник «лисов» видится приоритетным вариантом для руководства «сорок» на должность главного тренера.
Сейчас «Ньюкаслом» руководит Стив Брюс. Известно, что «Ньюкасл» должен будет выплатить «Лестеру» 16 миллионов евро, если захочеть переманить Роджерса.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет пригласить экс-тренера дортмундской «Боруссии».
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