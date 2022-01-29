Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши

Украинец не возглавит команду

Андрей Шевченко / Фото - Eurosport

Бывшего главного тренера «Дженоа» и сборной Украины Андрея Шевченко не будет у руля сборной Польши. Об этом пишет Przeglad Sportowy.

По информации источника, специалист дружит с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Вопрос о назначении легендарного форварда был закрыт, помимо прочего, и по этой причине.

Его дебют пришелся бы на стыковой матч ЧМ-2022 против России. Специалист находится в дружеских отношениях с бизнесменом из соседней страны и часто летает в Лондон.