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Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши

Украинец не возглавит команду
Футбол Серия А (Италия)
13:50
Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Андрей Шевченко / Фото - Eurosport

Бывшего главного тренера «Дженоа» и сборной Украины Андрея Шевченко не будет у руля сборной Польши. Об этом пишет Przeglad Sportowy.

По информации источника, специалист дружит с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Вопрос о назначении легендарного форварда был закрыт, помимо прочего, и по этой причине.

Его дебют пришелся бы на стыковой матч ЧМ-2022 против России. Специалист находится в дружеских отношениях с бизнесменом из соседней страны и часто летает в Лондон.

Ранее сообщалось, что Шевченко не удалось расторгнуть контракт с «Дженоа» и это не дает ему права работать в сборной Польши.
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Роман Абрамович сборная России (футбол)

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