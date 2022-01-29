«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
Озвучена еще одна причина, по которой Шевченко не будет в сборной Польши
Украинец не возглавит команду
13:50
Андрей Шевченко / Фото - Eurosport
Бывшего главного тренера «Дженоа» и сборной Украины Андрея Шевченко не будет у руля сборной Польши. Об этом пишет Przeglad Sportowy.
По информации источника, специалист дружит с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Вопрос о назначении легендарного форварда был закрыт, помимо прочего, и по этой причине.
Его дебют пришелся бы на стыковой матч ЧМ-2022 против России. Специалист находится в дружеских отношениях с бизнесменом из соседней страны и часто летает в Лондон.Ранее сообщалось, что Шевченко не удалось расторгнуть контракт с «Дженоа» и это не дает ему права работать в сборной Польши.
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