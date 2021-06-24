Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»

Сергей Палкин / Фото: Twitter

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «BurBuzz» высказался о трансферной политике клуба.

По Марлону, то для Де Дзерби это было ключевое подписание. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача.

«Шахтер» в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более-менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты».