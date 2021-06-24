Конопля: «В «Шахтере» пока не было особых нагрузок»
Палкин: «38 миллионов евро – для «Шахтера» это приемлемые траты»
Генеральный директор «горняков» высказался о трансферной политике клуба
Сергей Палкин / Фото: Twitter
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в шоу «BurBuzz» высказался о трансферной политике клуба.
«Если мы говорим о форварде, то у нас травмировался Мораес. И нужно усиливаться, ведь остались молодые ребята только. Поэтому взяли Лассину Траоре из «Аякса», у которого есть опыт больших матчей. Если говорить о Педриньо, то мы понимаем, что у нас есть Марлос и Тете, но Марлос, к сожалению, физически все 90 минут не может играть. И нужна конкуренция, а потому появился Педриньо. Универсальный игрок в атаке.
По Марлону, то для Де Дзерби это было ключевое подписание. Он говорит, что все атаки начинает от обороны. И тренеру важно иметь игрока, которого он знает и понимает. Спокойный, хорошо владеет мячом, есть передача.
«Шахтер» в Украине должен выигрывать все, но мы больше думаем о еврокубках. Хотим там себя проявить, а без усиления этого не сделать. 38 миллионов? Вопрос не в цифрах. Информация выходит в интернет, и она более-менее адекватная. Нас все устроило. Для нас это приемлемые и обоснованные траты».
Напомним, «Шахтер» приобрел вингера Педриньо, форварда Лассину Траоре и защитника Марлона.
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