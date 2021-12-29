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Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»

Гендиректор «Шахтера» прокомментировла прогресс молодого вингера
Футбол Украинская Премьер-лига
17:03
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о прогрессе вингера Михаила Мудрика.

Это тот случай, когда нужно очень-очень большое терпение. От смены пяти тренеров до аплодисментов на «Сантьяго Бернабеу» был пройден серьезный путь. Сначала он пришел из Академии к Кривенцову в дубль, потом была аренда, затем был Фонсека и снова аренда, потом Каштру и аренда.

Каждый пытался с ним работать, но ни у кого не получалось, а Роберто доказал всем, что нужно иметь другие подходы. В первый же день в Украине Роберто изъявил желание позвонить Мудрику, то есть Мишу он набрал для разговора первым.

Они не были еще знакомы. Он попросил набрать ему Мудрика, хоть я и пытался его остановить, ну и у Миши бы там сердце в пятки ушло. Это говорит о том, что он знал его потенциал, и о том, что у себя в голове он уже смоделировал, каким образом Мудрик будет подводиться к составу.

Сегодня Мудрик у всех на устах, последние два месяца он лучший игрок «Шахтера», аплодисменты на «Сантьяго Бернабеу» и остальное – это работа Де Дзерби с молодыми. Это один из триггеров, о которых я говорил ранее, и показывает, что мы идем правильным путем. Порой мы чем-то жертвуем, но понимаем, что идем в правильном направлении.

Сможет ли Мудрик вырасти в игрока мирового уровня? Если базово говорить, то у него все для этого есть. С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у него есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров.

Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет. Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила.

Палкин также прокомментировал будущее полузащитника Евгения Коноплянки.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Михаил Мудрик Сергей Палкин Шахтер Донецк

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