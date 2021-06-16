Палкин: «Еще два месяца назад обсуждали с Де Дзерби вопрос усиления»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «горняков». Также руководитель клуба рассказал о трансферной политике при итальянском специалисте.

Потому, когда состоялось подписание контракта, в вопросе трансферов придерживались той линии, которую уже обсудили совместно. Каких-либо дополнительных требований, например, приобретение игрока сборной Италии Мануэля Локателли, тренер не выдвигал.

Трансферы игроков «Сассуоло»? Мы обсуждали данную тему, но пока не хочу раскрывать все карты.

Инициатор приглашения Де Дзерби в «Шахтер»? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что в «Шахтере» все решения принимаются системно. Есть позиция Дарио Срны – директора по футболу, есть мнение департамента скаутинга.

Они независимо друг от друга проводили анализ, который потом попал ко мне. Мы обсуждали многие моменты. После достижения консенсуса предложение оказалось на столе у президента. Кандидатура Де Дзерби устроила всех.

Контракт рассчитан на два года. Это стандартное соглашение для клубов Европы. Никаких особых условий и исключительных требований, но, конечно, есть опция прекращения сотрудничества, как со стороны клуба, так и тренера.