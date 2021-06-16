Срна: «Приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят «Шахтер»

Директор по футболу донецкого клуба рассказал о причинах назначения Де Дзерби

Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна на презентации нового главного тренера Роберто Де Дзерби рассказал о том, как принималось решение о назначении итальянского специалиста.

В прессе была информация, что Роберто Де Дзерби – креатура Жозе Боту и Дарио Срны. Дарио, это действительно так?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно работать в футбольном клубе «Шахтер». У нас очень простая система: мы работаем как команда, как семья, а уже конечное решение остается за президентом. Так что инициатива назначения Роберто исходила и от меня, и от директора, и от президента клуба. Вы сами слышали, как президент в интервью сказал, что опцией А был Роберто, опцией B – Де Дзерби, а опцией С – Роберто Де Дзерби. Рад, что у нас есть такой тренер. Уверен, вместе мы начнем новый, хороший путь «Шахтера».

Еще играя в Италии, вы впервые столкнулись с Роберто на поле. Чем тогда запомнился тренер? Как считаете, сможет ли Роберто Де Дзерби вывести «Шахтер» в групповой турнир Лиги чемпионов с учетом отсутствия опыта на международной арене? Ведь эта задача сейчас на повестке дня.

Мой первый матч в «Кальяри» был с «Сассуоло», мы сыграли 2:2. После поединка я сказал своим партнерам: если «Сассуоло» играет так красиво, то как же тогда играют «Интер», «Милан» и «Ювентус»? Я был впечатлен игрой «Сассуоло», команда уже тогда показывала очень хороший футбол. Что касается опыта, у Фонсеки его тоже не было, у Каштру не было большого опыта. Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят наш клуб. Уверен, Мистер со своим отличным тренерским штабом и футболистами сделает все возможное для попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.

Сам Де Дзерби заявил, что у «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон.