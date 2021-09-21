Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»

Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поздравил президента «горняков» Рината Ахметова с 55-летием. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

И, конечно же, хотел бы ему пожелать, чтобы он как можно быстрее вернулся на стадион, потому что нам его очень не хватает, как и футболистам.

Чтобы смотреть на нашу команду, чтобы болеть за нее, чтобы за нее переживать, нужно много здоровья. Поэтому я хочу пожелать президенту здоровья. Сегодня в нашей жизни, с учетом той мировой ситуации, в которой мы живем, это очень важный аспект. Поэтому я хотел бы пожелать ему здоровья – ему и его близким.

А когда «Шахтер» будет выигрывать и у него будет здоровье, у всех нас все будет хорошо».