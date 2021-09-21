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Тема дняРинату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»

Президент «горняков» сегодня отмечает 55-летие
Футбол Украинская Премьер-лига
14:27
Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»
Сергей Палкин / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поздравил президента «горняков» Рината Ахметова с 55-летием. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

«Прежде всего хочу пожелать ему, чтобы «Шахтер» всегда выигрывал, потому что это его сердце, его душа. Он очень болеет, переживает за нашу команду.

И, конечно же, хотел бы ему пожелать, чтобы он как можно быстрее вернулся на стадион, потому что нам его очень не хватает, как и футболистам.

Чтобы смотреть на нашу команду, чтобы болеть за нее, чтобы за нее переживать, нужно много здоровья. Поэтому я хочу пожелать президенту здоровья. Сегодня в нашей жизни, с учетом той мировой ситуации, в которой мы живем, это очень важный аспект. Поэтому я хотел бы пожелать ему здоровья – ему и его близким.

А когда «Шахтер» будет выигрывать и у него будет здоровье, у всех нас все будет хорошо».


Ранее с днем рождения Ахметова поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Ринат Ахметов

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