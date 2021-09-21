Суркис: «Ахметов создал один из сильнейших клубов в отечественной истории»

Суркис и Ахметов / Фото - ТСН

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил владельца «Шахтера» Рината Ахметова с 55-летием. Глава столичного клуба отметил вклад коллеги в украинский футбол.

Соперничество наших команд на футбольном поле дарит прекрасную мотивацию для самосовершенствования, подстегивая и «Шахтер», и «Динамо» двигаться к новым вершинам и достижениям, работать над своими промахами и прогрессировать.

В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного счастья и благополучия, вдохновения и только положительных эмоций от футбола!