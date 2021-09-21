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Суркис: «Ахметов создал один из сильнейших клубов в отечественной истории»
Президент «Динамо» поздравил своего визави из «Шахтера» с 55-летием
Суркис и Ахметов / Фото - ТСН
Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил владельца «Шахтера» Рината Ахметова с 55-летием. Глава столичного клуба отметил вклад коллеги в украинский футбол.
Отдав свое сердце футболу, Вы создали один из сильнейших клубов в отечественной истории, однажды уже достигший европейской вершины, и продолжаете вкладывать свою энергию, мудрость и силы в развитие игры миллионов. Благодаря Вашей амбициозности и целеустремленности, «Шахтер» нынче является примером успеха для многих украинских футбольных клубов.
Соперничество наших команд на футбольном поле дарит прекрасную мотивацию для самосовершенствования, подстегивая и «Шахтер», и «Динамо» двигаться к новым вершинам и достижениям, работать над своими промахами и прогрессировать.
В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного счастья и благополучия, вдохновения и только положительных эмоций от футбола!
Ранее известный журналист Игорь Цыганык заявил, что лучшим селекционером «Шахтера» за последние годы оказался Ахметов.