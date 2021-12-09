Палкин назвал причины продления контракта с Мораесом
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о причинах продления контракта с нападающим Жуниором Мораесом на полгода.
У Жуниора была серьезная травма. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Но в последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода.
Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много.
Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.
Он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Все мы – и тренерский штаб, и менеджмент – верим, что он все-таки вернется на прежний уровень. То, как он себя ведет, как позиционирует, его профессиональное отношение к делу, тренировочный процесс, – мы верим, что все вместе это даст результат.
Жуниор нам очень пригодится, в чемпионате Украины особенно, потому что он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть.
Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше.
Напомним, лишь в конце ноября форвард вернулся в общую группу после затяжного восстановления от травмы.
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