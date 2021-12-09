Палкин назвал причины продления контракта с Мораесом

Сергей Палкин / Фото - Футбол 1/2/3

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о причинах продления контракта с нападающим Жуниором Мораесом на полгода.

Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много.

Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.

Он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Все мы – и тренерский штаб, и менеджмент – верим, что он все-таки вернется на прежний уровень. То, как он себя ведет, как позиционирует, его профессиональное отношение к делу, тренировочный процесс, – мы верим, что все вместе это даст результат.

Жуниор нам очень пригодится, в чемпионате Украины особенно, потому что он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть.

Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше.