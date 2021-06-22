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Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»

Игрок обладает множеством сильных качеств
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
фото - football.ua

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал клубной пресс-службе, почему клуб решился на подписание защитника «Сассуоло» Марлона:

«Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.

Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из сильнейших центральных защитников в Европе, поэтому наше предпочтение и пало на него. Важно, что у Марлона есть определенный опыт выступления в Европе.

Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам».

Защитник подписал пятилетний контракт с клубом. Сумма трансфера – 12 миллионов евро.

Напомним, Марлон сам рассказал о своих игровых качествах.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин Роберто Де Дзерби

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