Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар
Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
Игрок обладает множеством сильных качеств
фото - football.ua
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал клубной пресс-службе, почему клуб решился на подписание защитника «Сассуоло» Марлона:
«Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны.
Со своей стороны мы также анализировали игрока и видели, что он обладает очень сильными качествами. Технически это один из сильнейших центральных защитников в Европе, поэтому наше предпочтение и пало на него. Важно, что у Марлона есть определенный опыт выступления в Европе.
Думаю, в той игре, которую проповедует Де Дзерби, он очень поможет и ему, и всем нам».
Защитник подписал пятилетний контракт с клубом. Сумма трансфера – 12 миллионов евро.
Напомним, Марлон сам рассказал о своих игровых качествах.
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