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Палкин: «Осколок российского снаряда убил тренера «Шахтера»

Генеральный директор донецкого клуба – о нападении РФ
Футбол Украинская Премьер-лига
19:40
Палкин: «Осколок российского снаряда убил тренера «Шахтера»
Сергей Палкин / фото - shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в Facebook сообщил о смерти детского тренера донецкого клуба, который погиб от осколка российского снаряда.

«Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил осколок российского снаряда. Россия убивает украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения.

PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами».

Сергей Палкин сообщил о ситуации в команде во время вторжения РФ в Украину.

Рене Тер Велде
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Теги

Сергей Палкин Шахтер Донецк

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