Палкин: «Россия совершила масштабное вторжение в Украину. Пытаемся вывезти легионеров»

Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил пресс-службе клуба о ситуации в команде во время вторжения РФ в Украину.

Относительно ситуации в клубе. Я нахожусь в Киеве. Большинство игроков и тренеров с семьями находятся в Киеве. Мы пытаемся найти варианты, как эвакуировать наших иностранцев и их семьи. Насколько я знаю, Соломон и Тете находятся уже за пределами Украины.

Сотрудники клуба – по домам, в бомбоубежищах, подвалах, в метро. Там, где более безопасно. Если есть возможность – эвакуируют семьи.

На данный момент, по имеющимся данным, каких-либо пострадавших среди сотрудников и их семей нет. Стараемся поддерживать коммуникации внутри, обмениваемся информацией, поддерживаем друг друга.

Все наши мысли сегодня – об окончании этой безумной войны. Об украинских воинах, о тех, кто защищает нашу страну и ее право на суверенитет и независимость. Верю, вместе мы победим!»