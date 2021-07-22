Палкин рассказал о главной задаче «Шахтера»

«Горняки» планируют двигаться постепенно

Сергей Палкин / фото - FootBoom

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о главных планах клуба на сезон и прокомментировал жребий донецкого клуба на квалификацию ЛЧ:

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Генк» – оптимальный соперник? Или хотелось бы видеть другую команду?

«Если мы хотим показывать хороший футбол в Лиге чемпионов, естественно, должны выигрывать и проходить таких соперников. Можем постоянно гадать, кто лучше и кто хуже, но вопрос в том, что мы должны быть уверены в своих силах и показать тот футбол, ради которого все сегодня работаем, с учетом нового тренерского штаба и пришедших к нам футболистов. У «Генка» есть пара топовых футболистов, команда достаточно серьезная, недооценивать ее нельзя. При этом мы должны демонстрировать свой футбол, хорошую игру и проходить дальше».

Обсуждали результаты жеребьевки с Роберто Де Дзерби? Какое у него мнение о сопернике?

«Да, мы все друг с другом поговорили. Квалификация Лиги чемпионов – это достаточно серьезное событие. Поделились мнениями, и они совпадают. Если мы хотим о себе заявить в Лиге чемпионов, то должны играть на максимуме, при этом уважать соперника и понимать, что легких и проходных матчей не будет».

Есть ли у «Шахтера» глобальные задачи в еврокубках?

«Должны попасть в групповой этап Лиги чемпионов – это главная задача. Все концентрируются именно на этом направлении. Дальше будет видно, потому что все зависит и от соперников, и от ситуации. А на сегодня только такая задача».

«Генк» стал соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Что известно о бельгийской команде?

Напомним, игроки «горняков» вакцинировались от коронавируса.