Палкин: «Совсем скоро к работе приступит новый тренерский штаб, перед которым будут стоять максимальные задачи»

Фото: shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин через свой Facebook поздравил клуб с 85-летием, поддержав болельщиков.

Сегодня «Шахтеру» исполняется 85 лет. Свой юбилей клуб встречает на пороге больших перемен. Совсем скоро к работе приступит новый тренерский штаб, перед которым будут стоять максимальные задачи. Наши амбиции неизменны – побеждать и демонстрировать красивый атакующий футбол.

Впереди у нас много тяжелой работы, но без нее успех невозможен. Именно благодаря огромным усилиям, труду многих поколений игроков и тренеров сегодня мы гордимся нашей историей.

Я поздравляю миллионы наших болельщиков, игроков, ветеранов клуба, сотрудников и президента с юбилеем! Без совместных усилий, без поддержки, преданности и любви к команде невозможно представить успешное будущее, которое подарит нам еще много счастливых моментов, ярких и незабываемых эмоций. Уверен, наш клуб ждет славное будущее. Будущее, которое мы создаем вместе с вами!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, родной «Шахтер»!»