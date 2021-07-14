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Палкин: «Трансфер Марлона – прерогатива Де Дзерби»

Директор «Шахтера» рассказал о системе игры тренера
Футбол Украинская Премьер-лига
07:25
Палкин: «Трансфер Марлона – прерогатива Де Дзерби»
Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал Shakhtar News о трансфере защитника Марлона в команду.

«Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол.

Марлон в этой системе – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны».

Марлон перешел из «Сассуоло» этим летом.

Защитник уже назвал свои цели в команде.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Сергей Палкин

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