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Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»

Гендиректор «Шахтера» поделился мнением о текущем регламенте в части количества клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
22:39
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о текущем формате украинской Премьер-лиги.

Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.

Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо».

Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.

Палкин также оценил шансы Дарио Срны стать тренером «Шахтера».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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