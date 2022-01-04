Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о текущем формате украинской Премьер-лиги.

Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо».

Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.