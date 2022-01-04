Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о текущем формате украинской Премьер-лиги.
Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.
Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая «Шахтер» и «Динамо».
Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что «Днепр-1» купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.
Палкин также оценил шансы Дарио Срны стать тренером «Шахтера».
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