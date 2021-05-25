Де Дзерби: «Хотим со штабом привить команде наше видение футбола»
Палкин: «Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее»
Гендиректор «горняков» поприветствовал нового главного тренера
20:18
Роберто Де Дзерби и Сергей Палкин / Фото: Инстаграм
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в Facebook прокомментировал назначение главным тренером «горняков» итальянца Роберто Де Дзерби.
«Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы. Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают.
Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям! Добро пожаловать, Роберто!»
Напомним, ранее в «Шахтере» представили Де Дзерби новым главным тренером клуба.
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