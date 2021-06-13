Легко Украине не будет. Австрия дожала в конце матча Северную Македонию
Пандев – автор первого в истории мяча Северной Македонии на Евро
Также он стал вторым самым возрастным автором года
Фото: twitter.com/EURO2020
Австрия обыграла Северную Македонию (3:1) в матче Евро-2020.
Гол за македонцев забил капитан Горан Пандев. 37-летний форвард стал автором первого в истории гола Северной Македонии на Евро, сообщает UEFA.
Также Пандев – второй самый возрастной автор забитого мяча в истории чемпионата Европы. Пока рекорд принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, забившего на Евро-2008.
Горан – в топ-5 самых возрастных игроков Евро-2020.
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