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Папа Гуйе завершил карьеру

Игрок останется в структуре «Металлиста»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:12
Папа Гуйе завершил карьеру
Папа Гуйе / фото - FootBoom

Легендарный полузащитник «Металлиста» Папа Гуйе принял решение закончить футбольную карьеру. Сенегалец решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет.

Гуйе защищал цвета «Металлиста» с 2006 по 2015 год, и был частью той самой команды, доходившей до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 11/12.

После ухода из харьковского клуба хавбек успел поиграть за «Днепр», российский «Ростов», казахстанский «Актобе», «Карпаты» и «Днепр-1», пока в минувшем сезоне не вернулся в родную команду, которая выступала во Второй лиге под брендом «Металл».

Теперь игрок планирует остаться в структуре клуба, заняв должность менеджера.

Напомним, «Металлист» провел свой первый матч после возвращения.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Металлист Папа Гуйе

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