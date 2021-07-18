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Паредес: «Мечтал о Месси в ПСЖ, но этого не случится»

Легендарная «десятка» не переедет во Францию
Футбол В Европе
15:10
Паредес: «Мечтал о Месси в ПСЖ, но этого не случится»
Лионель Месси и Леандро Паредес / фото - The Sun

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес окончательно опроверг слухи о возможном трансфере Лионеля Месси в парижскую команду. Хавбека цитирует ESPN.

«В клубе было много разговоров, когда стало известно, что Лео может приехать в «ПСЖ».

Это была мечта – представить, что он может играть в нашей команде в следующем сезоне, но этого не произойдет.

Надеюсь, ему понравится место, где он будет играть в следующем сезоне».

Месси уже больше двух недель является свободным агентом и до сих пор не подписал новый контракт с «Барселоной». Ранее слухи связывали его с «Манчестер Сити» и ПСЖ, но «блаугранас» ясно дают понять, что форвард хочет остаться.

Вместе с Паредесом Лео выиграл Копа Америка в составе сборной Аргентины, что стало первым международным триумфом для национальной команды в 21-м веке.

Напомним, Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Леандро Паредес ПСЖ

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