Паредес: «Мечтал о Месси в ПСЖ, но этого не случится»
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес окончательно опроверг слухи о возможном трансфере Лионеля Месси в парижскую команду. Хавбека цитирует ESPN.
«В клубе было много разговоров, когда стало известно, что Лео может приехать в «ПСЖ».
Это была мечта – представить, что он может играть в нашей команде в следующем сезоне, но этого не произойдет.
Надеюсь, ему понравится место, где он будет играть в следующем сезоне».
Месси уже больше двух недель является свободным агентом и до сих пор не подписал новый контракт с «Барселоной». Ранее слухи связывали его с «Манчестер Сити» и ПСЖ, но «блаугранас» ясно дают понять, что форвард хочет остаться.
Вместе с Паредесом Лео выиграл Копа Америка в составе сборной Аргентины, что стало первым международным триумфом для национальной команды в 21-м веке.
Напомним, Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».
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