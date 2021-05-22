Parimatch Foundation провел в Запорожской области футбольную тренировку для детей

Эта программа направлена на то, чтобы мотивировать детей заниматься спортом

21 мая в Запорожской области на стадионе КЗ «ФОК» Таврия (Васильевка) состоялась инклюзивная тренировка по футболу для детей в рамках программы «Так, я можу!» международного благотворительного фонда Parimatch Foundation. Эта программа направлена ​​на то, чтобы мотивировать детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех.

Во время занятий для детей прошли спортивные эстафеты, а также футбольный мастер-класс от Алексея Година (финалист Кубка Украины, серебряный призер молодежного чемпионата Европы, тренер ФК «Кремень») и Оксаны Рак (тренерка женской команды ФК «Металлург», чемпионка Запорожской области по футзалу).

Изюминкой этого мероприятия стало то, что закончился оно не на стадионе, праздник продолжился и после тренировки, все участники и гости проекта бесплатно посетили Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник «Усадьба Попова». Эту экскурсию также организовал Parimatch Foundation.

Оксана Рак: «Благодарная Parimatch Foundation за проведение такого замечательного мероприятия. Детям с инклюзией надо чувствовать себя полноценными в нашем мире. Думаю, что им все понравилось. Лично я была в восторге и очень рада, что меня пригласили».

Алексей Годин: «Мне очень приятно было принять участие в мероприятии, за что я хочу отдельно поблагодарить Parimatch Foundation. В будущем я с удовольствием готов снова помочь в проведении таких тренировок. Такие занятия для детей должны проходить регулярно по всей Украине».