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Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской «Десной»

Соглашение ФК «Десна» и TM Parimatch переподписали накануне нового футбольного сезона 2021/2022
Футбол Украинская Премьер-лига
22:26
Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской «Десной»

Соглашение ФК «Десна» и TM Parimatch переподписали накануне нового футбольного сезона 2021/2022, который начнется 25 июля поединком против одесского «Черноморца».

Это означает, что бренд продолжит быть титульным спонсором черниговского клуба с размещением логотипа на футбольной форме, официальном сайте и соцсетях команды. 

В новом сезоне Parimatch планирует усилить маркетинговую составляющую «Десны» и увеличить количество болельщиков, как на трибунах, так и перед экранами. Кроме того, условиями контракта предусмотрено больше социальных активностей и акций для всех футбольных фанов.

«Мы очень рады видетЬ «Десну» среди своих партнеров. Чернигов всегда любил футбол и наши совместные проекты это подтвердили. В следующих сезонах мы хотим расширить наше сотрудничество и вместе с клубом подарить черниговцам спортивную феерию. Впереди много работы, которую болельщики непременно оценят. Это часть нашей стратегии устойчивого развития украинского спорта», - прокомментировал продолжение сотрудничества Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

За предыдущий период совместной работы «Десна» впервые в истории клуба вышла в еврокубки. А черниговские болельщики получили возможность посмотреть на больших экранах не только трансляцию исторического матча с немецким «Вольфсбургом», но и поединки украинской сборной во время Евро 2020.

К обновленным спортивным активностям все желающие смогут присоединиться уже 25 июля. Стартовая игра сезона с «Черноморцем» начнется в 19:30 на местном стадионе им. Гагарина. 

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда – Национальная сборная Украины по футболу, ФК «Шахтер», ФК «Десна», ФК «Львов», ФК «Металлист 1925», Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.

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