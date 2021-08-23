Париж сдался. ПСЖ готов отпустить Мбаппе и ждет предложений

В мадридских офисах готовят официальный запрос

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Боссы ПСЖ готовы всерьез рассмотреть вариант с продажей форварда Килиана Мбаппе этим летом, сообщает RMC Sport.

Парижане надеялись уговорить игрока, чей контракт истекает следующим летом, продлить действующее соглашение, но футболист наотрез отказывается это делать.

Руководство французского гранда осознает, что если не отпустит игрока сейчас, то вместо приличной суммы за нападающего (от 100 до 180 миллионов евро) они потеряют его в 2022 году, не получив ни цента.

Теперь парижане ждут достойного предложения от потенциальных покупателей. Пока что поступил лишь один запрос от клуба из АПЛ, но сам игрок хочет перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» готовят официальное предложение, после чего смогут напрямую вести переговоры с игроком.

В случае ухода француза ПСЖ попробует подписать нападающего «Эвертона» Ришарлисона, который является партнером по сборной и близким другом Неймара, выступающего за столичный клуб.

Напомним, в последнем домашнем матче ПСЖ фанаты освистывали Мбаппе.