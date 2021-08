Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе в матче со «Страсбуром»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

ПСЖ в первом домашнем матче нового сезона Лиги 1 переиграл «Страсбур» (4:2).

Нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший в той игре гол+пас, был освистан фанатами во время объявления стартовых составов команд.

Домашние трибуны гулом и свистом отреагировали на фамилию игрока из-за того, что тот не хочет продлевать соглашение с клубом.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd pic.twitter.com/V9YZlo1dQL