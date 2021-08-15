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Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе в матче со «Страсбуром»

Форвард не хочет продлевать контракт с клубом
Футбол Лига 1 (Франция)
09:36
Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе в матче со «Страсбуром»
Килиан Мбаппе / фото - PSG

ПСЖ в первом домашнем матче нового сезона Лиги 1 переиграл «Страсбур» (4:2).

Нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший в той игре гол+пас, был освистан фанатами во время объявления стартовых составов команд.

Домашние трибуны гулом и свистом отреагировали на фамилию игрока из-за того, что тот не хочет продлевать соглашение с клубом.

Текущий контракт форварда истекает следующим летом, и он хочет перебраться из столицы Франции в Мадрид, где его с распростертыми объятиями ждет местный «Реал».

Ранее президент ПСЖ рассказал, как приход Лионеля Месси повлияет на будущее Мбаппе в клубе.

Павел Харченко
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ПСЖ Килиан Мбаппе

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