Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе в матче со «Страсбуром»

Форвард не хочет продлевать контракт с клубом

Килиан Мбаппе / фото - PSG

ПСЖ в первом домашнем матче нового сезона Лиги 1 переиграл «Страсбур» (4:2).

Нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший в той игре гол+пас, был освистан фанатами во время объявления стартовых составов команд.

Домашние трибуны гулом и свистом отреагировали на фамилию игрока из-за того, что тот не хочет продлевать соглашение с клубом.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd pic.twitter.com/V9YZlo1dQL — Tom Scholes (@_TomScholes) August 14, 2021

Текущий контракт форварда истекает следующим летом, и он хочет перебраться из столицы Франции в Мадрид, где его с распростертыми объятиями ждет местный «Реал».

Ранее президент ПСЖ рассказал, как приход Лионеля Месси повлияет на будущее Мбаппе в клубе.