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Партнеры по чемпионской сборной U-20 все же интересуют «Базель»

Также швейцарский клуб связывался с «Динамо» по Сироте
Футбол Украинская Премьер-лига
19:23
Партнеры по чемпионской сборной U-20 все же интересуют «Базель»
Фото - Футбол 24

Нападающие Владислав Супряга из «Динамо» и Даниил Сикан из «Шахтера» все интересны «Базелю». Также швейцарский клуб интересовался защитником киевлян Александром Сиротой, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Коллегам из страны часов, банкиров и шоколада – горячий привет! Сочувствую, что у вас так мало информации о трансферной деятельности вашего «Базеля».

Кроме актуальных переговоров по Супряге и Сикану, вы наверняка не знаете и об интересе того же вашего клуба к Сироте. Немало попыток было у «Базеля» приобрести защитника «Динамо». Не получилось, Киев отказал, история завершилась.

А по форвардам переговоры не свернуты. Похоже, они продлятся до последних дней трансферного окна.

Ранее в Швейцарии сообщили, что «Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане.

Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Супряга Даниил Сикан Базель Динамо Киев Шахтер Донецк

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