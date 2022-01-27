«Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане
Партнеры по чемпионской сборной U-20 все же интересуют «Базель»
Также швейцарский клуб связывался с «Динамо» по Сироте
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Нападающие Владислав Супряга из «Динамо» и Даниил Сикан из «Шахтера» все интересны «Базелю». Также швейцарский клуб интересовался защитником киевлян Александром Сиротой, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Коллегам из страны часов, банкиров и шоколада – горячий привет! Сочувствую, что у вас так мало информации о трансферной деятельности вашего «Базеля».
Кроме актуальных переговоров по Супряге и Сикану, вы наверняка не знаете и об интересе того же вашего клуба к Сироте. Немало попыток было у «Базеля» приобрести защитника «Динамо». Не получилось, Киев отказал, история завершилась.
А по форвардам переговоры не свернуты. Похоже, они продлятся до последних дней трансферного окна.
Ранее в Швейцарии сообщили, что «Базель» не заинтересован в Супряге и Сикане.
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