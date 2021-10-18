«Бавария» уничтожила «Байер», забив столько же, сколько в ворота «Динамо» в ЛЧ
Павар: «Я лучше в защите, чем Хакими и Арнольд»
Игра защитника часто остается без внимания
14:25
Бенжамен Павар / фото - Blaze Trends
Правый защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал Sport1.de о своих выступлениях:
«Да, возможно, на бумаге «стиль Павара» выглядит менее сексуальным, нежели футбол в исполнении Хакими и Арнольда, но мне кажется, что в защите я играю лучше их обоих.
Если бы я был недостаточно хорош, то не стал бы основным защитником сборной Франции».
Недавно игрок вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций.
Также защитник был основным на триумфальном для «Ле Бле» мундиале, и даже забил там лучший гол турнира.
Напомним, в летних матчах Евро-2020 одноклубник Малиновского нокаутировал Павара во время матча.
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