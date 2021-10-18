Павар: «Я лучше в защите, чем Хакими и Арнольд»

Игра защитника часто остается без внимания

Бенжамен Павар / фото - Blaze Trends

Правый защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал Sport1.de о своих выступлениях:

«Да, возможно, на бумаге «стиль Павара» выглядит менее сексуальным, нежели футбол в исполнении Хакими и Арнольда, но мне кажется, что в защите я играю лучше их обоих. Если бы я был недостаточно хорош, то не стал бы основным защитником сборной Франции».

Недавно игрок вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций.

Также защитник был основным на триумфальном для «Ле Бле» мундиале, и даже забил там лучший гол турнира.

Напомним, в летних матчах Евро-2020 одноклубник Малиновского нокаутировал Павара во время матча.