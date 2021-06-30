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Павелко: «Беседин как настоящий мужчина не побоялся столкновения и боролся за мяч до конца, за победу Украины»

Президент УАФ – о выходе «сине-желтых» в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
16:59
Павелко: «Беседин как настоящий мужчина не побоялся столкновения и боролся за мяч до конца, за победу Украины»
Андрей Павелко / Фото - isport.ua
Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook поделился эмоциями после выхода сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

«Исторический день. Исторический матч. Исторический Евро-2020 для всей футбольной Украины. Мы в 1/4 финала чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко в восьмерке сильнейших сборных континента. Это лучший подарок для всей Украины, миллионов наших земляков по всему миру и для футбольной общественности нашей страны, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей. Сложный поединок и очень сильный соперник, но сборная, с которой вместе сражались более чем 40 млн сердец Украины, завоевывает заслуженную победу. Благодаря нашей с вами энергетике, которой мы делились с командой до последней секунды матча и верили в победу. Искренне желаю, чтобы эта же энергетика помогла скорейшему выздоровлению Артема Беседина. Просто сейчас мы забираем его в Киев на тщательное медицинское обследование».


«Он, как настоящий мужчина, как игрок национальной команды, не побоялся столкновения и боролся в поединке за мяч до конца, за победу Украины. Очень надеюсь на его быстрое восстановление и возвращение на поле. Спасибо нашей диаспоре в Великобритании за невероятную поддержку сборной и фантастическую атмосферу, которую вы создали на «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго. Поздравляю всех наших болельщиков, главную команду страны и тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко с этим историческим успехом. Вы настоящие герои. Как и все наши болельщики, чья сверхмощная поддержка добавляла сил сборной».


Четвертьфинальный матч против сборной Англии состоится 3 июля. Начало – в 22.00.

Напомним, известны все пары 1/4 финала Евро-2020.


Владимир Кириченко
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