Вацко: «Петракову и Малиновскому нужно спрятать свое эго и сесть за стол переговоров»
Павелко: «Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%»
Глава УАФ назвал специалиста хорошим психологом
22:39
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в интервью Футбольному формату
высказался о главном тренере сборной Украины Александре Петракове.
«Петраков – психолог и очень открытый человек, очаровывающий своей искренностью. Он наработал с игроками такую атмосферу, что чувствуется, что футболисты готовы за него биться и выкладываться на поле на 100%».
Напомним, ранее источник назвал зарплату Петракова в сборной Украины.
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