Павелко: «Глава Федерации футбола Франции был в восторге от игры Украины»
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своем общении с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре:
«Мы были на трибуне вместе с президентом Федерации футбола Франции. Он сказал, что у нас очень хорошая, очень сильная команда. Он был восхищен игрой нашей команды».
Там за именами миллиардеры бегали.
«А я доволен, что у нас огромное число молодых ребят, которым 18-20 лет, а уже играют за сборную. Это наше будущее.
Мне очень хотелось бы, что в таких матчах, как с чемпионами мира, они получили колоссальный опыт, с которым они будут потом выходить и в финальную часть Евро, ЧМ, спокойно играть с ними три-четыре финальных цикла на турнирах, не боясь имен и титулов, чтобы играли откровенно на победу.
Это круто, такие матчи очень нужны молодым футболистам».
В матче с французами украинцы в пятый раз сыграли вничью в группе отбора ЧМ-2022 – это повторение рекорда сборной Уэльса. С пятью очками национальная команда идет на третьем месте позади финнов и французов.
Напомним, Павелко рассказал, какая символичная вещь объединяет победу над Португалией и ничью с Францией.
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