Павелко: «Глава Федерации футбола Франции был в восторге от игры Украины»

Подопечные Петракова смогли набрать очки с чемпионами мира

Ноэль Ле Гре и Андрей Павелко / фото - Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своем общении с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре:

«Мы были на трибуне вместе с президентом Федерации футбола Франции. Он сказал, что у нас очень хорошая, очень сильная команда. Он был восхищен игрой нашей команды».

Там за именами миллиардеры бегали.

«А я доволен, что у нас огромное число молодых ребят, которым 18-20 лет, а уже играют за сборную. Это наше будущее. Мне очень хотелось бы, что в таких матчах, как с чемпионами мира, они получили колоссальный опыт, с которым они будут потом выходить и в финальную часть Евро, ЧМ, спокойно играть с ними три-четыре финальных цикла на турнирах, не боясь имен и титулов, чтобы играли откровенно на победу. Это круто, такие матчи очень нужны молодым футболистам».

В матче с французами украинцы в пятый раз сыграли вничью в группе отбора ЧМ-2022 – это повторение рекорда сборной Уэльса. С пятью очками национальная команда идет на третьем месте позади финнов и французов.

Напомним, Павелко рассказал, какая символичная вещь объединяет победу над Португалией и ничью с Францией.