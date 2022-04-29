Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»

Фото: УАФ

Глава УАФ Андрей Павелко ответил на вопрос о том, прекратят ли существование некоторые украинские клубы в связи с войной.

С каждым президентом я отдельно разговариваю много времени. Сейчас у меня нет от ПФЛ и УПЛ отчетов о завершении существования клубов. Да, возможно, у нас есть проблемы в коммуникации с Херсоном, Новой Каховкой, Мелитополем. Да, это наше сейчас положение».