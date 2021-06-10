В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию со слоганом «Героям слава!» на форме сборной

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение UEFA о необходимости убрать слоган «Героям слава!» из формы национальной сборной.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца.