«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Стаховский раскритиковал решение UEFA
В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию со слоганом «Героям слава!» на форме сборной
ОП уважает принципы UEFA, но не видит ничего плохого в надписях на футболках
19:59
Фото - УАФ
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение UEFA о необходимости убрать слоган «Героям слава!» из формы национальной сборной.
Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как UEFA, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.
Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.
И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко подтвердил наличие переговоров с UEFA о возвращении «Героям слава!» на форму сборной Украины.
Комментарии 0