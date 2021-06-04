Павелко: «Мы взяли реванш у Северной Ирландии за Евро-2016»

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко в своем Facebook прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией (1:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.

Особая атмосфера «Днепр-Арены» и преданные болельщики, которые очень соскучились по футболу, придают сил главной команде Украины.

Сине-желтые взяли символический реванш за поражение против Северной Ирландии на Евро-2016. Но сейчас идет подготовка к Евро-2020.

И мы благодарны нашим североирландским коллегам – председателю исполнительного комитета Стивену Мартину и генеральному секретарю ассоциации Патрику Нельсону за интересное общение в Днепре, а сборной Северной Ирландии – за качественный спарринг.

Спасибо родному Днепру за неповторимую ауру «Днепр-Арены» и мощную поддержку национальной сборной. Слава Украине».