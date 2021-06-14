Вратарь Нидерландов о матче с Украиной: «Есть вещи, которые нужно улучшить»
Павелко: «Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле»
Глава УАФ поблагодарил команду Шевченко за яркую игру
Андрей Павелко / Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал в Facebook поражение сборной Украины в матче против Нидерландов (2:3).
«Настоящий мужской характер – это о каждом футболисте, который вышел на поле в матче против фаворита нашей группы – Нидерландов! Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру! Благодарен нашим болельщикам за невероятную поддержку национальной сборной! Впереди два важных поединка против Северной Македонии и Австрии. Верим в нашу сборную! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!»
Напомним, Украина после первого тура в своей группе занимает третье место.
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