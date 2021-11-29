Павелко рассказал о важной задаче УАФ на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет в марте с Шотландией

Андрей Павелко / фото - FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, какие задачи стоят перед УАФ на стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022, где сборной Украины предстоит сыграть с Шотландией:

«Сейчас есть мысли, чтобы сделать сборы не в Украине, а в Британии – будем решать вместе с тренерским штабом. Сейчас администраторы будут отрабатывать варианты в этом плане. Ну и уже туда в пятницу, к примеру, отправится команда и будет готовиться к игре. Нашей важной задачей будет то, чтобы наши болельщики попали на стадион в Глазго и поддерживали нашу команду».

«Сине-желтые» сыграют с шотландцами 24-го марта, а если подопечным Петракова удастся победить, то их ждет вторая игра с победителем пары Уэльс – Австрия.

Напомним, Петраков попросит УПЛ перенести несколько туров чемпионата из-за стыковых матчей.