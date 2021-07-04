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Павелко – о результатах сборной: «Мы все вместе прошли этот путь»

Игроки вписали свои имена в историю
Футбол Евро-2020
19:49
Павелко – о результатах сборной: «Мы все вместе прошли этот путь»
Андрей Павелко / фото - FootBoom

Глава УАФ Андрей Павелко обратился к украинским болельщикам после вылета сборной Украины из 1/4 Евро-2020, и поблагодарил фанатов за поддержку:

«Мы, более чем 40 миллионов граждан нашего государства и миллионы земляков из Румынии, Нидерландов, Великобритании, Италии, а также Португалии, Сербии, Люксембурга, Литвы и многих других стран по всему миру, вместе прошли этот незабываемый путь от первого матча отбора Евро 2020 против действующего чемпиона континента, сборной Португалии, до финального свистка в поединке 1/4 финала турнира.

В течение этих почти двух лет мы были одним целым, а наши сине-желтые сердца бились в одном ритме со сборной, в едином звучании с вечными оберегами нашего государства – «Слава Украине!», «Героям слава!». И мы остаемся одним целым! Потому что все мы являемся частью единой и неделимой Украины! С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. Как на карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы.

Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди! Спасибо за незабываемые эмоции!»

Команда уже прибыла в Украину, где ее встретила огромная толпа болельщиков, которая вместе с игроками пропела гимн, а потом скандировала имя главного тренера Андрея Шевченко.

Сам наставник ранее назвал причины поражения от Англии и заявил, что гордится своей командой.

Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на этом Евро.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Андрей Павелко

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