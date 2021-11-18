Павелко объяснил назначение Риццоли куратором арбитража в Украине

Андрей Павелко / фото - FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал для официального сайта федерации назначение всемирно известного экс-рефери Николо Риццоли на пост куратора арбитража в Украине:

Об авторитете Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.

Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража».