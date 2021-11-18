Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Павелко объяснил назначение Риццоли куратором арбитража в Украине

Итальянец будет работать в тандеме с Лучи
Футбол Украинская Премьер-лига
11:03
Павелко объяснил назначение Риццоли куратором арбитража в Украине
Андрей Павелко / фото - FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал для официального сайта федерации назначение всемирно известного экс-рефери Николо Риццоли на пост куратора арбитража в Украине:

«Как я уже анонсировал, украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццоли. Недавно итальянский специалист побывал в Доме футбола. Мы вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.

Об авторитете Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.

Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража».

Итальянского специалиста назначили на Исполкоме УАФ, который прошел 17-го ноября.

Также Александр Петраков получил полноценное назначение на пост главного тренера сборной Украины.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Павелко Никола Риццоли УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:47
Официально. Всемирно известный итальянский экс-арбитр назначен куратором украинских рефери
Официально. Всемирно известный итальянский экс-арбитр назначен куратором украинских рефери
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Павелко: «Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола»
Павелко: «Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола»
Футбол Сборная Украины
07:27
Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Уже без приставки и.о. В УАФ подтвердили полноценное назначение Петракова
Футбол Сборная Украины
17 ноября 07:36
1
Павелко – о гомофобии Беседина и Бутко: «Впервые об этом слышу»
Павелко – о гомофобии Беседина и Бутко: «Впервые об этом слышу»
Футбол Сборная Украины
16 ноября 13:07
Павелко рассказал о позиции Петракова по приглашению в сборную игроков, выступающих в России
Павелко рассказал о позиции Петракова по приглашению в сборную игроков, выступающих в России
Футбол Сборная Украины
14 ноября 09:27

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:58
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину
Украинская Премьер-лига
12:53
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Лестер» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
12:48
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Навяжет конкуренцию Мане? Звезду «Динамо» U-19 вскоре вызовут в сборную Сенегала
Украинская Премьер-лига
12:43
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Серия А (Италия)
12:25
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Мнение
Уже в 2026-м на чемпионате мира сыграют 48 команд. Будет ли Украине проще квалифицироваться, как в отборе на Евро?
Сборная Украины
12:18
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Экс-тренер «Милана»: «Шевченко – одержим в своей работе. Он был дотошным и педантичным футболистом»
Серия А (Италия)
11:59
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Леоненко: «Не понравилось, как в сборной Украины каждый возился с мячом в матче против Боснии»
Чемпионат мира по футболу
11:53
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Павелко: «Сегодня в Украине готовится новая волна по обыскам касательно договорных матчей»
Украинская Премьер-лига
11:47
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости