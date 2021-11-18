Павелко объяснил назначение Риццоли куратором арбитража в Украине
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал для официального сайта федерации назначение всемирно известного экс-рефери Николо Риццоли на пост куратора арбитража в Украине:
«Как я уже анонсировал, украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццоли. Недавно итальянский специалист побывал в Доме футбола. Мы вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.
Об авторитете Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего арбитра мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.
Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража».
Итальянского специалиста назначили на Исполкоме УАФ, который прошел 17-го ноября.
Также Александр Петраков получил полноценное назначение на пост главного тренера сборной Украины.
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