Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко объяснил в эфире телеканала «Футбол» причины выбора Одессы как принимающего города товарищеского матча Украина – Болгария.

Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.