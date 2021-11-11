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Павелко объяснил, почему матч Украина – Болгария состоялся в Одессе
Президент УАФ рассказал о национальном аспекте такого решения
21:41
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко объяснил в эфире телеканала «Футбол» причины выбора Одессы как принимающего города товарищеского матча Украина – Болгария.
Мы знаем, что в Одессе очень изысканный болельщик, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и «Черноморец», и сборная. Уверен, что болельщики соскучились по сборной.
Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.
Напомним, сборная Украины сыграла вничью с Болгарией в матче с тремя незасчитанными голами «сине-желтых» (1:1).
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