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Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»

Сборная стойко пережила критику
Футбол Евро-2020
12:37
Павелко: «Очень много камней летело в сборную Украины, тренерский штаб и меня»
Андрей Павелок / фото - FootBoom

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал об эмоциях от выхода сборной Украины в 1/4 Евро-2020, а также о критике, которая вылилась на него и национальную команду:

«Сорвал свой голос. На стадионе в Глазго все очень радовались. Украинская диаспора, которая живет в Великобритании, нас поддержала. Большая им благодарность за поддержку, которую мы чувствовали на стадионе в Глазго. Это очень помогло счету в этом матче.

Наверное, все голос сорвали. Это были эмоции, после которых долго восстанавливаются голосовые функции. Это хорошо. Для этих эмоций стоило жить, бороться, 5 лет верить в нашу команду, 5 лет штабу Шевченко. Наверное, это именно та оценка 5-летней веры в команду.

Кто бы что ни говорил за это время, было очень много скептиков, очень много камней, которые летели в нашу команду, тренерский штаб и в меня лично. Но нужно было все это перетерпеть, верить в нашу команду. Сейчас все мы радуемся этому успеху нашей команды».

Матч со Швецией был для Украины очень напряженным, ведь многие после провального группового этапа поливали грязью Руслана Малиновского, Александра Зинченко и даже Андрея Шевченко. Но команда смогла добыть победу в эмоциональном матче. Артем Довбик, принесший победу, забил рекордный для Украины гол на 121-й минуте матча. Артем Беседин заработал для шведов удаление, пожертвовав своим здоровьем. А Зинченко, получавший наибольшую тонну хейта, решил исход встречи забив гол и отдав голевую передачу. Также Зинченко вошел в символическую сборную 1/8 Евро-2020.

Теперь Украину ждет труднейший матч с Англией. Тренер соперника также готов к напряженному противостоянию, ведь он заявил, что его команду ждут проблемы.

Напомним, матч Украины и Англии состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина – Англия Андрей Павелко

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