Павелко: «Петраков – настоящий. Он первый, кто открыто рассказывает о том, что происходит в команде»
Павелко отказался сравнивать зарплату Шевченко и Петракова: «Мы никогда не работаем с людьми, для которые главное – финансовые вопросы»
Президент УАФ не ответил на вопрос
19:28
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко отказался отвечать на вопрос о сравнении зарплат бывшего тренера сборной Украины Андрей Шевченко и действующего наставника Александра Петракова.
«Я никогда не комментирую финансовые условия. Но скажу, что все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими условиями. Все налоги платятся. Я понимаю, что мы никогда не будем работать с людьми, для которых главное – это финансовые вопросы.
Петраков никогда не поднимал вопрос про деньги, Шевченко тоже работал ради сборной. В национальной команде никогда не может быть такого, чтобы главным вопросом ставились финансовые хотелки или другое».
Ранее Павелко высказался о приставке «и.о» у Петракова.