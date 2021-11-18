Павелко: «Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола»

Специалиста назначили главным тренером сборной Украины

Андрей Павелко и Александр Петраков / фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал полноценное назначение Александра Петракова на пост главного тренера сборной Украины:

«Спасибо тренерскому штабу сборной Украины и Александру Петракову за то, что он из невозможного совершил чудо. Для наших болельщиков было очень важно добиться выхода в плей-офф, и он это сделал. Я уверен, что Петраков золотыми буквами вписал свое имя в историю украинского футбола».

Специалист работает в главной национальной команде с августа этого года, но лишь сейчас он лишился приставки и.о.

Тренер вывел «сине-желтых» в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. В стыках украинскую команду могут ждать очень серьезные соперники.