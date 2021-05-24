Павелко: «Постоянный диалог и общие усилия позволили вернуть болельщиков на трибуны»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации высказался по поводу возвращения украинских болельщиков на трибуны. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

Многие соревнований были отменены или перенесены, большинство проектов приостановлено. Было впечатление, что весь мир приостановился. И кажется, что футбольный ген общества помогает нам противостоять последствиям пандемии.

Спасибо органам государственной и местной власти, всем футбольным функционерам и руководству Минздрава за постоянный диалог и совместные усилия, которые позволили вернуть игроков на поле, а болельщиков – на трибуны. Особенно отмечу работу наших медиков, оказались на переднем краю борьбы за наши с вами жизни и безопасность.