Павелко: «Постоянный диалог и общие усилия позволили вернуть болельщиков на трибуны»
Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации высказался по поводу возвращения украинских болельщиков на трибуны. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.
Благодарен вам за то, что в это непростое время все мы работаем над сохранением дела всей нашей жизни – футболу. Пандемия COVID-19 неожиданно надолго вмешалась в наши планы.
Многие соревнований были отменены или перенесены, большинство проектов приостановлено. Было впечатление, что весь мир приостановился. И кажется, что футбольный ген общества помогает нам противостоять последствиям пандемии.
Спасибо органам государственной и местной власти, всем футбольным функционерам и руководству Минздрава за постоянный диалог и совместные усилия, которые позволили вернуть игроков на поле, а болельщиков – на трибуны. Особенно отмечу работу наших медиков, оказались на переднем краю борьбы за наши с вами жизни и безопасность.
Напомним, на товарищеском матче Украина – Бахрейн трибуны были заполнены на 50%. Поединок завершился вничью 1:1.
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