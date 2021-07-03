Павелко рассказал, что может стать визитной карточкой сборной Украины с Англией

Президент УАФ высказал о матче четвертьфинала Евро-2020

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко высказался в эфире Футбол NEWS по поводу матча четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Встреча начнется уже сегодня, 3 июля, в 22:00.

Для нас был очень важный матч. Надеюсь, что нашим болельщикам понравилась игра нашей команды. Эта победа была очень важной для психологического состояния сборной Украины. Наверное, это все вдохновляет болельщиков верить в нашу команду. Очень важный и сложный матч с Англией в Риме, и мы надеемся, что боевой дух будет визитной карточкой нашей команды.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.