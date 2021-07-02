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Павелко рассказал о состоянии Беседина

Игрок проходит реабилитацию
Футбол Евро-2020
07:28
Павелко рассказал о состоянии Беседина
фото - Eurosport

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал о состоянии форварда Артема Беседина, который получил страшную травму в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции:

«Врачи сборной и «Динамо» не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач «Динамо» и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа сборной была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, это впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам.

Каждое наше выступление в финальной части ЧЕ и ЧМ – у нас уже внутренним кодом не только участием в турнире, но и вера в нашу команду, что она покажет классную игру. И обязательно откроют новую страницу в истории украинского футбола».

Хоть и была надежда, что Артем сможет избежать серьезного повреждения, но врачи вынесли неутешительный вердикт – игрок пропустит, как минимум, полгода.

Напомним, FIFA выплатит «Динамо» компенсацию за травму Беседина.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Артем Беседин Андрей Павелко

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