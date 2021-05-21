Павелко: «Разговоров об уходе Шевченко из сборной нет»
Президент УАФ Андрей Павелко в интервью «Денисов Time» сообщил, что у сборной Украины пока не будет меняться тренерский штаб.
«У нас с Шевченко есть действующий контракт, действительно, в нем есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я совершенно недавно разговаривал с Шевченко по этому поводу, в его намерениях ничего не поменялось.
Это очень хорошо, потому что игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отбора к чемпионату мира и, надеюсь, участия на чемпионате мира.
Такая договоренность на сегодняшний день, но мы понимаем, что это жизнь и что завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае будем принимать какое-то решение.
Еще раз, на сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе нет».
Сам Шевченко сообщал, что хотел бы возглавить клуб после Евро-2020.
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