Павелко: «Сборная продемонстрировала сильный характер»

Команда добыла очень важную победу

Андрей Павелко / фото - Футбол 1/2/3

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал победу сборной Украины над Северной Македонией, а также рассказал о звонке президента Владимира Зеленского:

«Сборная Украины добыла очень непростую, но такую важную для нас первую победу на Евро-2020. Как и в матче с Нидерландами, команда Андрея Шевченко продемонстрировала сильный характер и заслуженно получает 3 очка. Когда зашел после игры в команду, мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Передал трубку Андрею Шевченко и глава государства смог лично поздравить главного тренера и футболистов с победой. Но впереди не менее важный поединок против Австрии. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении к этой встрече».

Победа над македонцами стала для сборной Украины первой на этом чемпионате Европы. Забитыми мячами отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, которые вошли в историю Евро.

Лучшим игроком матча был признан Андрей Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко прокомментировал свою награду.