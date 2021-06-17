Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро

Оба отличился во второй игре подряд

Фото: UEFA

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) во втором матче матче Евро-2020.

Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они отличились во второй игре подряд. Ранее оба отличилась в воротах Нидерландов (2:3) в матче первого тура турнира.

Они вошли в историю чемпионатов Европы как первый дуэт футболистов из одной сборной, забивших в двух играх подряд, сообщает Sqwaka.

Также оба футболиста имеют одинаковую статистику после двух встреч. У Ярмоленко и Яремчука два гола и по два ассиста.