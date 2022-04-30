Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
За право выступать в финальной стадии турнира придется побороться
19:01
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко высказался о предстоящем матче сборной Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.
«Национальная, молодежная и женская сборные Украины, будут представлять Украину на международных турнирах. И хотя путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре нам не подарят – мы будем сражаться.
Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я думаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: «Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право».
Ранее Павелко сообщил, что некоторые украинские клубы прекратят существование.