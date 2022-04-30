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Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»

За право выступать в финальной стадии турнира придется побороться
Футбол Сборная Украины
19:01
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о предстоящем матче сборной Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.

«Национальная, молодежная и женская сборные Украины, будут представлять Украину на международных турнирах. И хотя путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре нам не подарят – мы будем сражаться.

Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я думаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: «Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право».

Ранее Павелко сообщил, что некоторые украинские клубы прекратят существование.

Источник: Суспільне спорт Петр Приходько
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