Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»

Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о предстоящем матче сборной Украины против Шотландии в отборе на ЧМ-2022.

Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я думаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: «Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право».