Павелко: «Нынешняя сборная — самая дорогая в истории Украины»

От самой дорогой сборной соответствующие ожидания

Андрей Павелко / фото - FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о полученных призовых за Евро-2020 и о том, куда будут потрачены эти деньги:

«Нынешняя национальная сборная — самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату. Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы».

Пока что УАФ получит от УЕФА 13 миллионов за участие сборной Украины на Евро-2020. 9,5 миллионов за участие в финальной стадии турнира, 1,5 миллиона — за победу над Северной Македонией, а еще 2 миллиона — за выход в плей-офф.

Тем не менее, команда может получить еще большие призовые, если продвинутся дальше на чемпионате Европы. Соперник нашей национальной команды в 1/8 – сборная Швеции. Если подопечные Андрея Шевченко одолеют шведов – их ждет серьезный соперник в четвертьфинале.

Напомним, ПФЛ выдвинула Павелко на выборы президента УАФ.